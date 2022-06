Patrícia Poeta se despede de férias: “De volta ao batente”

Patrícia Poeta publicou uma série de fotos nas suas redes sociais está semana, para se despedir da Itália, por onde viajou no último mês. A apresentadora, de 45 anos, estava de férias antes de assumir oficialmente o comando do programa "Encontro" (TV Globo). Fátima Bernardes, 59, está deixando o programa para apresentar o "The Voice Brasil".

“Ciao, Itália! Arrivederci! Valeu! De volta ao lar e ao batente! Vale #tbt das últimas semanas? Ótima quinta, pessoal! E até sábado no É de Casa!”, escreveu Patrícia.

Nas imagens, ela aparece sentada em uma estrutura de ferro, usando um vestido vermelho, e também turistando pela região de Apúlia. Em seu perfil no Instagram, foi possível ver a jornalista, que é natural de São Jerônimo, no Rio Grande do sul, com peças mais despojadas. Usando estampas, poás, rendas e cores neutras, mantendo a versatilidade e a elegância que exibe ao aparecer na TV nacional.