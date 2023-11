Patrícia Ramos recebe apoio dos fãs após denunciar ex-marido

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos, de 23 anos, denunciou seu ex-marido, o empresário Diogo Vitório, por violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking).

Na tarde de terça-feira (31), a influenciadora social entrou com um registro de ocorrência e um pedido de medida protetiva contra o empresário. O casal se separou em maio deste ano, após cinco anos juntos.

Agora, enquanto o processo aguarda novos desdobramentos, Patrícia agradeceu o apoio dos seguidores e fãs neste momento delicado. “Estou acompanhando as mensagens de vocês. Vocês não fazem ideia do quanto está sendo importante pra mim, estou me sentindo extremamente abraçada, querida, amada, e de alguma forma apoiada. É um momento muito delicado, é bem sensível”, disse ela em uma sequência pelos Stories do Instagram.

Os advogados de Diogo Vitório divulgaram, em publicação no Instagram, uma nota informando que “todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno” e que o empresário está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.