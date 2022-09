Paula Amorim já perdeu sete quilos desde o parto

Paula Amorim contou no Instagram, como tem perdido peso e voltado ao corpo que tinha antes da gravidez poucos meses após dar à luz Theo, seu primeiro filho com Breno Simões. Em uma série de vídeos publicados nos Stories, nesta segunda-feira (5), a ex-BBB explicou que treinou em todo o período gestacional e que isso vem ajudando. Ela também contou que já perdeu 70% do peso adquirido.

“Por aqui, estamos de volta aos treinos. Semana passada, treinei duas vezes e, nesta semana, vou treinar três. Ontem, postei uma foto em que estava de moletom e calça. Muita gente elogiou a minha barriga, disseram que voltei rápido, o que eu tinha feito. Calmem aí. Primeiro, é importante lembrar que treinei durante toda a minha gestação, me alimentei bem e ganhei cerca de dez quilos no total. No parto, a gente já perde em torno de cinco, entre bebê, placenta e tudo mais. Ficou faltando pouquinho para voltar ao peso normal. Hoje, já perdi mais ou menos sete quilos”, contou. “Não fiquem achando que aconteceu um milagre aqui. Tudo é um processo. Tenham paciência com vocês, não se apressem”, disse ela na sequência.