Paula Assunção concorre ao título de Miss Eco 2023

A modelo Paula Assunção, natural de Foz do Iguaçu no Paraná, vai representar o país na grande final do concurso Miss Eco International, que acontece nesta sexta-feira (3).

Paula trabalha como modelo internacional e cursa administração de empresas. Ela embarcou no dia 19 de fevereiro para Cairo, no Egito, onde acontece o concurso. Desde então, participa das etapas preliminares da competição com candidatas de outros 36 países. Apaixonada por dança, a loira também já foi bailarina, professora de balé e jazz e fez parte da seleção de ginástica rítmica de sua cidade natal.

“Representar o meu país em um evento internacional gera uma expectativa gigantesca, gera alegria, satisfação e muita emoção. O medo é inevitável, mas sentir o apoio e a confiança do público faz com que ele fique de lado e dê espaço à confiança e à fé”, diz a jovem, que já participou de outros concursos de beleza e coleciona mais de dez títulos de miss pelo mundo.

A competição que tem como objetivo ajudar as causas humanitárias, sociais e ambientais do mundo, segue para sua 8° edição.