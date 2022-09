Paula Fernandes diz que pensou em suicídio

A cantora Paula Fernandes abriu o coração ao podcast Papo com Clê e relembrou um momento de sua vida em que estava com depressão. Segundo a sertaneja de 38 anos, a mãe a salvou. “Quando estava completando quase 18 anos foi um basta. Foi um marco para nós. Eu entrei em depressão e escolhi a janela que eu ia pular. A minha mãe me salvou. ‘Se você pular antes, eu vou pular com você porque eu não aguento ficar sem você’. Foi assim”, lembrou.

Paula Fernandes se mudou para São Paulo aos 11 anos de idade, para onde foi à procura de iniciar sua carreira como cantora. Mas não conseguiu o que queria. Com isso, ela e a mãe voltaram para Belo Horizonte.

Para ela, as coisas começaram a melhorar depois que assumiu que estava doente. “Aquilo era químico e eu precisava visitar um psiquiatra, e não era coisa de doido. Eu estava doente. Passava o dia inteiro tremendo no sofá”, disse a cantora.

Setembro Amarelo

Este mês é marcado pela campanha de prevenção ao suicídio, o chamado ‘Setembro Amarelo’. Pessoas em situações parecidas com o que a artista viveu, podem procurar ajuda pelo: www.mapasaudemental.com.br e no Centro de Valorização da Vida (CVV). Lá voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188. O site disponível é www.cvv.org.br.