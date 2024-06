Paula Fernandes faz seu primeiro ensaio sensual

O ensaio sensual de Paula Fernandes realizado em meio à natureza mostra uma versão nunca vista da cantora, compositora e instrumentista mineira. A série de fotos contrasta com a imagem que ela construiu, discreta, sempre preferiu focar na carreira.

Mas o amadurecimento, no campo pessoal e profissional, trouxe mudanças e aprendizados à sua vida, e ela quis retratar essa fase. Primeiro veio a ideia de seu novo projeto ‘Qual Amor Te Faz Feliz?’, que dará origem a dois EPs. O EP1 será lançado na próxima quinta-feira (13) nas plataformas digitais. Ainda não há data de lançamento para o EP 2, mas será neste ano. Paula vive seu momento de despertar para o amor próprio. E as fotos foram um desdobramento do disco.

“Esse projeto está sendo elaborado já há algum tempo. Paralelo a isso, existe meu amadurecimento, a minha vontade de retratar esse momento que estou vivendo, de empoderamento, de independência, de força como mulher. É por não precisar de nenhum artifício para me promover ou para chegar a algum lugar é que me senti livre para fazer.