Paula Toller lança ‘Perguntas’, homenagem à Beni Borja

Aos 60 anos, a cantora Paula Toller, ex-vocalista do grupo musical Kid Abelha, lança o single "Perguntas". A canção é de Beni Borja, baterista da formação original do grupo.

Beni optou por sair do Kid Abelha no fim de 1983, antes do estouro do primeiro álbum da banda, mas sempre manteve contato com Paula. O artista morreu no fim do ano passado sem ter presenciado o lançamento, em fevereiro deste ano de 2022, do álbum autoral "No meio do caminho". Foi neste trabalho póstumo, que Toller ouviu "Perguntas" e, encantada, decidiu gravá-la.

A artista carioca caracteriza "Perguntas" como “homenagem” a Beni Borja, de quem é parceira no sucesso, "Fixação" (1984) - também assinada por Leoni.

Com 40 anos de carreira, Paula está em rotação pelo Brasil com a turnê "Amorosa" e fala um pouco sobre como concilia a vida pessoal e profissional. “Na minha casa, todos nós somos artistas. Meu marido é cineasta, roteirista e parceiro em algumas composições. Meu filho é cineasta e toca violão. A carreira invade nossa vida pessoal. O contrário é que eu não acho muito legal, sabe? Ficar contando muito sobre a vida pessoal para a imprensa, para o público. Não é isto que me faz especial. Na minha vida pessoal eu faço um monte de coisas normais. O que eu faço de realmente especial é o que eu mostro para as pessoas. O palco é o meu lugar de fala”, afirma a loira, dona de uma voz irreverente.