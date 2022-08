Penélope Cruz estrela filme que satiriza os bastidores do cinema

A atriz espanhola Penélope Cruz, de 48 anos, estrela o filme "Concorrência Oficial", ao lado do ator Antônio Banderas. Na trama ela interpreta a cineasta Lola, que é contratada por um bilionário em crise que quer bancar um filme para reforçar sua lista de legados. O plano é adaptar um livro no qual dois irmãos travam uma guerra quando um deles causa um acidente que mata seus pais.

Lola escala Félix Rivero (Antonio Banderas) e Iván Torres (Oscar Martínez): o primeiro é uma estrela do cinema, o outro, um professor de teatro.

Numa sátira sobre os bastidores do cinema, a dupla vai se estranhar diversas vezes, enquanto é submetida a preparações de cenas contestáveis — como atuar com “medo contido” debaixo de uma pedra.

A produção, que já esteve entre as selecionadas dos festivais de Veneza e Toronto, está disponível na plataforma de streaming Star+. "Concorrência Oficial" é dirigido pelo trio de protagonistas, Banderas, Cruz e Martínez, além de Laura Fernandez Espeso, Javier Mendez e Javier Pons.