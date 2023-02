Personal conta segredo para se ter coxas iguais às de Paolla Oliveira

Além do talento para interpretar e a simpatia para tratar as pessoas, atriz Paola Oliveira chama a atenção por detalhe que não passa despercebido: as coxas torneadas.

De acordo com a personal trainer Joicy Maromba, cinco exercícios podem ajudar e muito quem deseja os “pernões” iguais aos da atriz. “Os cinco principais exercícios que super trabalham o quadríceps são agachamento, afundo, sumô ou agachamento sumô, leg press e cadeira extensora”, diz.

Segundo Joicy, o agachamento não pode faltar de jeito nenhum no treino de perna, pois ele trabalha tanto o quadríceps quanto músculos posteriores e internos da coxa. É excelente exercício para hipertrofia da perna. Ela ressalta que o ‘afundo’ vai trabalhar quadríceps, glúteos, posteriores e vai deixar a perna mais definida, mais bonita.

O agachamento sumô é um exercício que trabalha a parte interna de coxa. “Ele vai deixar o bumbum mais redondinho também e vai ajudar na tonificação”, diz. Já o leg press possibilita ter uma grande sobrecarga, ajudando no ganho de massa muscular do quadríceps e aumentando o volume muscular. A cadeira extensora vai dar aquela pincelada final no quadríceps. É ela que é responsável por deixar aquela definição mais aparente na lateral do quadríceps.