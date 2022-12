Perto dos 60 anos, Claudia Ohana fala sobre a construção de sua autoestima

Prestes a completar 60 anos, no dia 06 de fevereiro, Claudia Ohana se mantém ativa nas redes sociais. A atriz consagrada, costuma exibir o corpo nas postagens e fala sobre a construção de sua autoestima.

“Tive uma infância muito complicada, de perdas e abandono... Eu era uma pessoa muito insegura. O teatro me deu muita segurança como pessoa, como atriz, como tudo. Quando eu era bem jovem, não gostava de explorar minha sexualidade. Se eu tivesse Instagram aos 18 anos, jamais postaria de biquíni. Mas hoje em dia eu acho que estou tirando uma onda. É uma coisa realmente de autoestima. De chegar aos 60 anos me achando bonita e gostosa”, explica.

Solteira, Claudia reflete sobre o machismo tão presente na sociedade.

“Estamos numa sociedade machista em que as pessoas acham que as mulheres solteiras ‘ficaram para titia’. E isso a gente tem que mudar. A gente pode começar a namorar em qualquer idade. E não tem problema uma mulher estar solteira... Me divirto comigo mesma. Mas também adoro namorar”, diz ela, que em 2023 retorna às novelas como a Dora de "Vai na Fé". A personagem será mãe de Lumiar, interpretada por Carolina Dieckmann.