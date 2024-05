Pitel lança quadro sobre cuidados com cabelo

A alagoana Giovanna Pitel lançou um quadro semanal nas redes sociais sobre cuidados com o cabelo, tema que conquistou a atenção de muitos telespectadores ao longo do Big Brother Brasil 24.

No primeiro episódio de 'Meu cabelo, meu eu', publicado na última terça-feira (30), a cacheada de 24 anos abriu o coração sobre o processo de transição capilar que enfrentou. Além de ter relembrado a trajetória de aceitação com as madeixas, a ex-BBB prometeu abordar nos próximos vídeos temas como cuidados com os fios, produtos, finalizações e penteados.

A amiga de Nanda revelou que o cabelo já foi uma de suas maiores inseguranças. A assistente social detalhou as dificuldades e dores da não aceitação do cabelo cacheado por parte da sociedade.

“O cabelo mexe com a gente, e ver que recebo elogios é maravilhoso. Vivi uma trajetória de não aceitar, de medo, insegurança e autoestima baixa. Fiz a transição capilar na faculdade. O Serviço Social abriu meus olhos. Parece que é só um cabelo, mas precisei me impor até para isso”, disse ela, que faz um apelo no vídeo que postou: “Você que está passando por isso agora, confia, vai dar certo!”