Pitty prepara novo álbum com participações especiais

Em excursão pelo Brasil e as véspera do seu 46º aniversário, Pitty, prepara o lançamento do disco "Admirável chip novo (re)ativado", para o dia 6 de outubro.

O novo trabalho é uma releitura do álbum "Admirável chip novo", lançado em 2003. O projeto comemora os 20 anos do primeiro álbum da cantora e compositora baiana e contará com diversas participações de grandes nomes da música brasileira em releituras. Entre ele, a cantora Céu, Pabllo Vittar, Supercombo, Tuyo, Emicida, MC Carol, Ney Matogrosso, Planet Hemp e Sandy.

Com tiragem limitada, a caixa especial virá com 3 LPs: Admirável Chip Novo em sua versão original, Espelhos – Versões Completas de Admirável Vídeo Novo pela primeira vez no formato e o Admirável Chip Novo (RE)ATIVADO. Quem adquirir a caixa ainda ganhará um caderno com textos de O Boteco diários de Pitty escritos em seu blog no início da carreira.

“Este será a cereja do bolo desse aniversário de ACNXX (20 anos, de Admirável Chip Novo)”, escreveu a artista em uma publicação no seu perfil oficial no Instagram.