Pocah enaltece as raízes do funk carioca com o novo EP “A Braba é Ela”

A cantora e ex-BBB Pocah, de 28 anos, acaba de lançar seu novo EP "A Braba é Ela". No novo projeto a funkeira retorna ao lugar onde nasceu, em Caxias, no Rio de Janeiro, e celebra sua trajetória na música com cinco faixas.

“A gente foi lá pra Caxias, que é aonde tudo começou, onde nasceu a Pocahontas, onde eu me apaixonei pelo funk, onde tudo começou”, explica a artista.

O trabalho recente de Pocah inclui a faixa "Barulhinho", carro-chefe do projeto. A música, que mescla funk com elementos do trap, é atualmente a mais popular da cantora no Spotify, ultrapassando 3,3 milhões de plays.

A faixa título do EP foi lançada na última sexta-feira (15), mas composta em 2017, quando Viviane Queiroz Pereira ainda atendia pelo nome artístico de MC Pocahontas e enaltece o funk carioca.

O repertório inclui ainda "Solta-te", que mistura funk com reggaeton e conta com a participação do grupo colombiano Piso 21, que a carioca define como “a cereja do bolo do EP”. Nessa canção, inclusive, Pocah se arrisca em espanhol.

Além de, "Assanhadinha", parceria com MC Durrony e "Barulhinho", trap-funk composto e gravado por Pocah com MC Kevin O Chris e Luck Musik.