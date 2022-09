Pocah prepara primeiro álbum de estúdio

Aos 27 anos, a cantora Pocah, prepara o álbum "Cria de Caxias", o primeiro gravado em estúdio da carreira da ex-BBB.

Embarcando no som do trap, do afrobeat, do pop e do funk, a artista contou do que seu primeiro álbum vai tratar: “É um álbum autobiográfico. Diferente de tudo o que eu já fiz. Tanto em questão de estilo musical quanto de letra. Conto muito da minha história”, disse ela, após o lançamento do single "Não Sai da Minha Mente".

O nome do novo trabalho já dá uma ideia do que está por vir. "Cria de Caxias" vai falar da trajetória da cantora, nascida e criada em Duque de Caxias, município do Rio de Janeiro. “Tudo o que eu aprendi na vida, eu aprendi lá. Foi onde tudo começou, onde eu gravei minha primeira música. Tenho muita gratidão por tudo o que eu aprendi naquele lugar”, revela a gata. Com mais de 12 anos de carreira, Pocah tem muitos singles, mas nunca lançou um álbum oficial. “Eu já queria fazer isso há muito tempo. E o estilo musical também traz uma novidade. Até os funks do álbum são diferentes”, disse.