Polliana Aleixo fala sobre nova personagem

Polliana Aleixo, de 28 anos, revelou a surpresa de pessoas mais próximas com a personagem sensual da produção do Prime Video e lembrou de seu papel em “Cheias de Charme” (Globo).



A atriz detalhou sua experiência na série “Dom”, do Prime Video. “Foi uma descoberta interpretar essa mulher mais sensual, com cenas mais quentes. E essa é a graça de cada processo, as nossas vivências. Além disso, a Kelly é uma personagem muito interessante, é manipuladora... Na minha preparação, tive um grato encontro com a dança, que foi a maneira que busquei para achar essa sensualidade, explorá-la e me sentir confortável. Acabou se tornando um hobby que mantive na vida. Passei a me ver de uma forma como nunca tinha visto antes”, contou.



Ela reforçou a surpresa de alguns com o personagem: “Pessoas mais próximas disseram que não me reconheceram, que nunca tinham me visto dessa forma. Esse é o maior elogio para mim”.



Com a reprise de “Cheias de Charme”, relembrou sua participação: “Eu tinha 16 anos naquela época e guardo grandes recordações. É um trabalho que as pessoas lembram muito, até porque não mudei muito de rosto de lá para cá”.