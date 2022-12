Próxima dos 60 anos, Solange Frazão fala sobre menopausa

Uma das primeiras musas fitness a surgir no Brasil, Solange Frazão vai fazer 60 anos no dia 28 de dezembro. A paulistana segue uma rotina de bons hábitos alimentares e a prática diária de atividade física desde os 7 anos de idade, quando o pai a colocou na natação para curar a asma.

Mãe de três filhos - a empresária Bruna, 37, a arquiteta Thábata, 35, e o professor de Educação Física Lucca, 32- Solange também é avó de quatro netinhos.

A musa é acompanhada por uma equipe médica e faz reposição hormonal desde os 53 anos, quando entrou na menopausa. Ela confessa que nunca teve vergonha de falar sobre o assunto nem de revelar a idade.

“Nunca tive vergonha de dizer que estava na menopausa, ela nunca me abalou emocionalmente. Também nunca tive vergonha de falar a minha idade... Precisamos falar de menopausa com as mulheres, temos que enfrentá-la com alegria e felicidade”, reflete.

“Não senti diferença na menopausa, acho que está tudo bem. A libido depende do companheiro, o que ele oferece para a gente. Muitas vezes somos taxadas de insensíveis e frias, mas é porque temos uma grande sensibilidade”, completa.