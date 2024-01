Priscila Fantin deixou a TV para ser garçonete em Paris devido à depressão

A atriz e produtora, Priscila Fantin, de 40 anos, relembrou ao podcast Desculpa Alguma Coisa seu período como garçonete em Paris. A artista, que é natural de Salvador (BA), revelou o motivo de ter deixado a carreira artística no Brasil para trabalhar na capital francesa. A experiência foi aos 28 anos, depois de ter estrelado diversas novelas da TV Globo e sofrer com depressão.

"Comecei a ter pânico, mania de perseguição, não conseguia pegar elevador, tinha medo do mundo. Estava achando tudo estranho e falei: ‘Vou sair de onde me conhecem pra ver se é isso mesmo. Se a fama, as pessoas, estão nesse lugar de me oprimir dessa forma’”, detalhou.

Vencedora da Dança dos Famosos ela ficou em Paris por três meses, mas não “se encontrou” como garçonete e continuava a ter os mesmos problemas. Priscila, então, procurou uma psiquiatra indicada pela Globo: “Voltei com uma consulta marcada. Fui diagnosticada com depressão avançada. Fiquei reclusa por um mês, tentando melhorar, até consegui aprender a lidar”, disse.