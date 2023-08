Priscila Sztejnman não esperava o sucesso que teve ao viver Helena, de ‘Vai na Fé’

A atriz e autora Priscila Sztejnman, de 35 anos, ganhou visibilidade como Helena de Vai na Fé (TV Globo). A artista diz que, desde o sucesso da novela, ela vem ganhando presentes e ouve desabafos do público por conta do namoro de sua personagem com Clara (Regiane Alves) na ficção.



Solteira após um longo casamento, a atriz, mãe de Rosa, de 4 anos, comenta, sobre o reconhecimento da trama. “Eu sentia que seria uma personagem positiva e relevante, mas não esperava tanto sucesso. Helena teve uma curva ascendente, apresentou muitas camadas. É uma mulher linda e necessária”, diz.

“Se a existência e o amor do outro te incomoda, é você quem deve se elaborar. Toda forma de amor deve ser respeitada”, reforça ela.

Priscila revela que com o sucesso da novela das 19 horas passou a receber cantadas de algumas mulheres, mas afirma não se incomodar: “Acho que para além das cantadas, me atento para o carinho e reconhecimento com o meu trabalho. Helena representa muitas mulheres que precisavam ser vistas e reconhecidas”.