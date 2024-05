Priscilla explica saída do gospel e revela desejo de ser mãe

A cantora e ex-apresentadora infantil, Priscilla explicou por quê deixou o cenário gospel para se dedicar ao gênero pop.

“Ser cristã é um pilar, centro, base, ser artista é quem eu sou. As duas coisas estão no meu DNA. O que mudou foi minha consciência da liberdade artística. Entendi que exercer essa liberdade em nada alterava a minha fé”, disse ela, em um papo animado ao Conversa com Bial (TV Globo) na última segunda-feira (13).

Durante a conversa Priscilla (ex-Alcantara), falou sobre crenças, maternidade e o namorado, o DJ Andre Laudz - com quem está há quase um ano. Aos 27 anos, a artista contou que hoje sua família e relacionamentos estão em primeiro lugar.

“Ele é o grande amor da minha vida. É diferente de tudo que já experimentei, o amor que a gente tem é sólido, vem a partir da escolha de querer estar junto... Não só pela adrenalina de estar apaixonado”, refletiu.

“Encontrei a pessoa que me faz querer construir família, me fez ter a vontade de ser mãe, que não tinha muita... É amor. A gente ama fazer coisa juntos. A gente se juntou por causa disso. Acredito que no futuro a gente vai lançar algo”, afirmou ela.