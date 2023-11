Priscilla rebate críticas por mudar o visual

A cantora Priscilla Alcantara, de 27 anos, que agora usa o nome artístico de Priscilla, surpreendeu o público ao mudar radicalmente o visual. Ela apareceu com os cabelos curtos e vermelhos e as sobrancelhas no tom de loiro.

Dias após publicar uma carta aberta anunciando seu “rebranding”, a cantora, antes conhecida por seu sucesso na música gospel, anunciou uma parceria com o grupo de funk Bonde do Tigrão. Atualmente, ela namora o DJ Laudz, do grupo Tropikilaz.

“As pessoas não separam a Priscilla criança da Priscilla adulta. As pessoas não separam a Priscilla cantora pop dessa pessoa evangélica. Eu não rebato, eu vivo a minha vida da forma mais saudável possível e, às vezes, a gente precisa se afastar de determinadas situações”, disse.

“Mas eu sempre me vi de uma maneira muito livre, então eu sempre me enxerguei como uma artista livre e a minha fé nunca me podou de nada disso. Eu sempre me reinventei na arte dentro do gospel e ainda mais agora fora, onde eu me vejo num momento muito mais madura pra viver essa liberdade.”