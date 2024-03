Quitéria Chagas reassume o posto de rainha de bateria da Império Serrano

Quitéria Chagas é a nova rainha de bateria da Império Serrano, cargo ocupado desde 2020 por Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa. A carioca, de 43 anos, retoma o posto no carnaval de 2025. Ela já havia sido rainha de bateria da agremiação em 2006.

Segundo a atriz e psicóloga, ela tem uma história de amor com a verde e branca. Com sua mudança definitiva para o Rio de Janeiro desde a morte do marido, o italiano Francesco Locati, em março do ano passado, Quitéria agora terá tempo para se dedicar ao cargo:

“Estou transbordando de felicidade e gratidão pela escola. Como mulher do samba, é uma honra indescritível fazer parte dessa agremiação, ocupar esse cargo e resgatar nossa história como mulher preta, como mulher do samba, ao longo de mais de duas décadas dedicadas à escola. Agradeço de coração à presidência e à nossa comunidade, que sempre me acolheram com tanto carinho”, disse ela.

Na folia deste ano, a Império Serrano foi rebaixada de novo e desceu para a Série Ouro (o grupo de acesso).