Rachel McAdams toparia fazer sequência de ‘Meninas Malvadas’

Um clássico de 2004, o filme 'Meninas Malvadas', ultrapassou gerações e sempre deixou um gostinho de ‘quero mais’ no ar. Os fãs, que sempre pediram uma sequência, aguardam ansiosos pelo musical, que será lançado em breve.

Diante disso, durante uma entrevista à revista 'Bustle', dos EUA, a atriz Rachel McAdams revelou que toparia fazer parte da nova fase do longa. “Não vejo como a gente poderia se encaixar, mas se Tina Fey descobrir, eu estarei lá, com certeza”, afirmou a atriz.

O musical vai adaptar a mesma história do filme original. O novo longa também leva a assinatura de Tina Fey, mas ainda não tem data para estrear. Na entrevista, McAdams comentou sobre sua pausa de dois anos na carreira, para se distanciar do desgaste da fama, e ainda citou filmes que recusou neste período. Entre eles estão 'Homem de Ferro', 'O Diabo Veste Prada', 'Missão: Impossível 3', '007 - Cassino Royale' e 'Agente 86'. “Tem algumas coisas que eu certamente desejaria ter feito. Mas eu dou um passo para trás e digo, ‘Aquela era a pessoa certa para o isso.’”, comenta a atriz sobre suas recusas... Eu precisava me manter sã naquela época”, afirma.