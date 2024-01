Rafa Kalimann aluga uma mansão por ‘enjoar’ de casa

No início dessa semana, a influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann surpreendeu seus fãs ao anunciar que está de casa nova. A ex-BBB contou que enjoou de sua antiga residência, que fica na Barra da Tijuca (RJ).

A nova mansão da artista, de 30 anos, tem vista para o mar e para o Cristo Redentor na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Kalimann mostrou alguns cômodos da residência alugada.

“Peguei uma casa no Rio mesmo porque enjoei um pouco da minha casa”, contou ela no Instagram. "Quis arrumar um cantinho diferente para passar o final de semana, uma coisa mais contato com a natureza. A vista é surreal”, completou. “A casa é muito gostosa, muito chique”, acrescentou a gata.

A residência possui cinco andares (dois deles são subterrâneos), elevador, sala de cinema, piscina aquecida, churrasqueira, forno de pizza e uma área de lazer. O local tem diárias de R$ 6,9 mil, possui ainda lareira de mármore artesanal, quatro salas, cinco quartos com quatro suítes e 6 banheiros.