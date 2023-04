Rafa Kalimann chega aos 30 anos e reflete sobre vulnerabilidade

Após completar 30 anos no início deste mês, Rafa Kalimann fez uma reflexão sobre a idade, tudo o que passou até chegar a esse momento e sobre vulnerabilidade. Posando nua e com um textão, a artista falou de aceitação e mandou um recado para as mulheres que a acompanham nas redes sociais.

“Aquilo que (a)notei ao completar 30: assumi meu poder também na vulnerabilidade. Nos cobram vestir a máscara da bravura, da autoconfiança, aprendemos a ter medo da vergonha, e com isso, temos vergonha. Me disseram que ‘onde tem luz, tem sombra’, reconhecer meus fantasmas me tornou mais forte”, escreveu ela, que está participando do quadro Dança dos Famosos.

“Eu queria ter notado antes que era possível calar a boca dos outros sem ter que abrir a minha. Se posso te dar um bom conselho é: mantenha algo em você inabalável, inacessível, seu, só seu”, continuou.

“Ame todas as mulheres que moram em você. Mesmo que queiram, ninguém é capaz de medir nosso tamanho. Tolos! Seu amor é livre... Merecemos o melhor da vida. Obrigada por vocês. Com amor, Rafa”, finalizou.