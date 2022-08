Rafa Kalimann desabafa após esquecer bolsa de R$ 17 mil em avião

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann, de 29 anos, passou por um perrengue chique na última sexta-feira (12). Nas redes sociais, ela caiu no choro ao contar que esqueceu uma bolsa de R$ 17 mil em um avião.

Rafa explicou que, os problemas começaram quando pegou trânsito para chegar ao aeroporto no Rio de Janeiro. Ela até conseguiu pegar o voo, mas desembarcou e esqueceu uma bolsa de grife na aeronave. “Esqueci essa abençoada bolsa dentro do voo da minha conexão. Desembarquei e ela não estava comigo. Chorei largado”, disse ela.

Recentemente, a atual namorada do ator José Loreto, fez uma série de revelações no podcast Quem Pode, Pod. A gata abriu o jogo sobre ser namoradeira. “Comecei a namorar com 13 anos e nunca mais parei”, afirmou. “O primeiro beijo foi aos 11. (Perdi a virgindade) aos 13. Aos 15 anos, fui morar com ele (o namorado). Não deu certo, ele me traiu.”

Mesmo assim, ela não deixou de acreditar no amor. “Eu sempre entrava em relacionamento sério”, conta. “Eu terminei meu casamento. Um mês depois, a primeira boca que eu beijei, eu namorei. Eu saí do BBB, a primeira boca que eu beijei, eu namorei. Escolher estar com alguém é escolher ser livre, porque você escolhe estar ali”, finalizou.