Rafa Kalimann tenta se blindar de críticas por atuar em novela

A partir da próxima semana, Rafa Kalimann, de 30 anos, poderá ser vista nas telinhas, na nova novela da TV Globo/TV Anhanguera, "Família é Tudo".

Segura de si, a influenciadora e ex-BBB afirma estar tranquila ao estrear no elenco da nova trama das 19 horas. Porém, ela sabe que poderá enfrentar críticas pela frente. Rafa dará vida a Jéssica de Osma, uma mulher controladora, que aproveitou a prisão de Electra (Juliana Paiva), sua melhor amiga, para “roubar” Luca (Jayme Matarazzo), o seu namorado.

“Estou ansiosa, não vejo a hora de a novela ir ao ar. Quero ver acontecer”, disse ela. “Sei que vou ouvir críticas de todo o jeito, e elas virão, mas não só eu. Todo mundo que está começando sofre com isso”, acrescenta.

Com 30 milhões de seguidores no Instagram, Rafa diz que tem feito suas orações para tentar se blindar e condena aqueles que se acham no direito de fazer críticas cruéis a quem está começando.

“Vou entrar de peito aberto. Se fosse ligar para os comentários negativos, já teria desistido do sonho de atuar”, dispara Kalimann, que define sua personagem como “muito ciumenta”.

"Família é Tudo" é escrita por Daniel Ortiz e estreia na próxima segunda-feira (4). A novela chega para substituir "Fuzuê", de Gustavo Reiz.