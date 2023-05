Rafaela Cocal, modelo indígena, estreia como atriz em ‘Terra e Paixão’

A atriz e modelo alagoana Rafaela Cocal, estreou recentemente na novela "Terra e Paixão" (TV Globo/TV Anhanguera). Na trama de Walcyr Carrasco, ela vive Yandara, uma jovem indígena, filha de Iraê (Suyane Moreira) e neta de Jurecê (Daniel Munduruku).

A artista de 19 anos, possui no currículo diversos trabalhos relacionados à moda, já desfilou inclusive no São Paulo Fashion Week.

O que muitos não sabem é que Rafaela mudou seu nome artístico para homenagear os ancestrais indígenas e o povo Wassu Cocal, de sua terra natal, Maceió. Antes Rafaela Torres, ela passou a se chamar Rafaela Cocal. Descendência indígena por parte da sua mãe, e afrodescendente por parte de seu pai, Rafaela traz a diversidade como sua característica.

A jovem iniciou a carreira como atriz após fazer um curso de teatro, que inicialmente, tinha como finalidade melhorar sua performance nas passarelas.

“É um sentimento de emoção e expectativa do início de um novo ciclo, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. É um privilégio estrear como atriz no horário nobre da televisão, em uma novela do Walcyr Carrasco, que coleciona tantos sucessos”, diz ela.