Rafaela Neves lança single “Tô Nem Aí”

Cantora e compositora, Rafaela Neves, de 25 anos, vem se preparando para ingressar no mercado musical há um bom tempo e lança agora o single "Tô Nem Aí", que ficou famosa na voz de Luka.

A canção repaginada tem uma pegada country, sertaneja e eletrônica. A música já está disponível nas plataformas digitais.

“Eu amo essa música desde a época em que ela foi lançada pela primeira vez, ela fez parte das músicas da minha infância e nunca foi esquecida, inclusive está no meu repertório de show há muito tempo”, detalha Rafaela.

Em dezembro 2023, a artista gravou seu primeiro DVD, em Franca (SP). O trabalho conta com participações especiais: a dupla Rionegro e Solimões, seu irmão João Neves e os amigos de infância, João Vitor e Gustavo. São 14 músicas, incluindo seis regravações e oito faixas inéditas.

“A música sempre esteve presente na minha vida, não me recordo de nada sem a presença dela. É uma paixão genuína, um amor puro e sincero. Eu nunca tive dúvidas do que eu queria para minha vida. Cantar é o que eu amo fazer”, afirma a Rafa, que é filha do cantor Rionegro e costuma incluir o violino em suas canções.