Rainha de bateria da Portela, Bianca Monteiro nega que exista rivalidade entre musa

Bianca Monteiro, de 34 anos, rainha de bateria da Portela, escola de samba do Rio de Janeiro, abriu o jogo sobre os boatos em torno de uma possível rivalidade entre as rainhas de bateria. Ela disse que existe muito respeito entre as majestades e que essa rivalidade é criação das pessoa de fora.

“A menina da comunidade busca ser reconhecida por aquilo que faz a vida toda, e a famosa ela busca também mais trabalho em cima daquela visibilidade que tem durante o carnaval. Então, todo mundo está ali com um propósito”, explicou Bianca em recente entrevista ao "Bulldog Show".

“São pessoas diferentes, momentos diferentes, histórias diferentes, e que precisam ser respeitadas, todo mundo tem de ser respeitado naquilo que faz. Não existe eu falar para você do meu amor pelo carnaval e não respeitar os outros”, explicou a gata.