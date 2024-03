Ramille Xavier estreia em novelas como Andrômeda, de ‘Família é Tudo’

"Família é Tudo", novela de Daniel Ortiz, estreou nesta segunda-feira (4) e um rosto novo nas telinhas chamou a atenção do público. Trata-se da carioca Ramille Xavier, que dá vida à Andrômeda na nova trama das 19 horas, da TV Globo.

Andrômeda sonha em ser cantora de sucesso, e usa o fato de ser herdeira da gravadora de sua avó, a Mancini Music. O texto, bem sacado, faz piada com a meritocracia hierárquica que a jovem tem e sua tentativa de sucesso pelo dinheiro, e não pelo talento. Tem tudo para se destacar ao longo da trama, assim como vem fazendo nos primeiros capítulos.

Ramille iniciou a carreira artística no extinto reality Got Talent Brasil, de 2013, de lá para cá participou de peças teatrais e foi passista da Escola de Samba carioca Acadêmicos do Salgueiro. Além de, se destacar como Melissa, da série "Encantado’s", sucesso do Globoplay.

Em seu perfil, nas redes sociais, a jovem atriz, de 26 anos, comemora a nova oportunidade. “Eu estou muito feliz... A Andrômeda é mimada que só e vai ficar fora de órbita com a possibilidade de perder todos os luxos que tem”, escreveu em uma postagem.