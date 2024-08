Rapper Cardi B revela gravidez do terceiro filho

Aos 31 anos, Cardi B. está esperando seu terceiro filho com o marido, o rapper Offset, de 32. A cantora revelou a novidade aos fãs com um ensaio deslumbrante publicado em suas redes sociais.

Nas fotos, ela aparece com um vestido vermelho que permite ver a barriga e casaco de pelos da mesma cor. Cardi e o marido são pais de Kulture Kiari, de 6 anos e Wave Set, de 2. Offset também é pai de Jordan, de 14, Kalea, de 9 e Kody, de 8, de relacionamentos anteriores.

“Com todo fim vem um novo começo. Sou tão grata por dividir esse período com vocês. Vocês me trouxeram amor, vida e renovaram meu poder”, escreveu a rapper no Instagram. “Vocês me fazem lembrar que eu posso ter tudo, não preciso escolher entre vida, amor e profissão. Você, seu irmão e irmã me mostraram que vale a pena ir em frente”, escreveu.

Em dezembro do ano passado, Cardi B. anunciou aos fãs que estava solteira. Ela e o marido têm um relacionamento ioiô desde 2017.