Regiane Alves sobre relação tóxica de Clara, em ‘Vai na Fé’

Aos 44 anos, Regiane Alves interpreta novamente mais uma personagem na TV chamada Clara. Desta vez na novela "Vai na Fé", da TV Globo.

“As personagens chamadas Clara sempre me deram sorte e eu confesso que estou empolgada com a trama dela, porque é bem real. Muitas mulheres vão se identificar com ela”, afirma.

Ex-modelo bem-sucedida e que faz parte da alta sociedade carioca, a atual Clara de Regiane sonhou com um casamento pleno e feliz, mas vive um relacionamento abusivo com marido, o empresário Theo (Emílio Dantas).

“Ela é submissa, e a relação deles chega a ser doentia. Esse marido está sempre a humilhando e a colocando para baixo e, mesmo vivendo nessa situação horrível, lhe falta coragem para sair, para recomeçar a vida”, comenta.

Regiane lamenta que seja um perfil tão comum nos dias de hoje. “É uma personagem muito real, e posso dizer ainda que um retrato da nossa sociedade assustada com os altos índices de feminicídio”, avalia. Mas, ela adianta que essa Clara vai ter uma reviravolta na trama