Representante do Brasil no Miss Universo, Mia Mamede, usará traje inspirado na lenda sereia Iara

Mia Mamede, representante do Brasil no Miss Universo, embarcou no início desta semana, para Nova Orleans (EUA), rumo ao concurso, que acontece por lá, no próximo dia 14.

Aos 27 anos, Mia é considerada uma das favoritas e figura entre as principais candidatas a ganhar o título. Durante o período que antecede ao concurso, ela participa de uma série de compromissos do Miss Universo com as demais concorrentes.

“Estou extremamente feliz e muito grata... É uma experiência que vai ser única na minha vida e eu tenho certeza que estarei contando ela para os meus netos daqui a 50 anos”, comemora a gata.

A capixaba está levando consigo um total de 120 kg de roupas e acessórios, distribuídos em seis malas. Um traje em especial promete chamar a atenção. A fantasia desenvolvida pelo designer paulista Bruno Oliveira, tem como inspiração o folclore brasileiro, com a lenda folclórica da sereia Iara.

Jornalista graduada na Universidade de Nova York, a Miss Brasil fala fluentemente inglês, é apresentadora e influenciadora digital. Se vencer, ela quebra um jejum de mais de 50 anos no certame, já que a última vez que o Brasil venceu foi em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos.