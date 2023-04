Sabrina Sato segue como rainha de bateria da Vila Isabel

A apresentadora Sabrina Sato, de 42 anos, vai desfilar no carnaval 2024. Em nota oficial, a assessoria de imprensa da artista confirmou que ela estará, mais uma vez, à frente dos ritmistas da Unidos de Vila Isabel.

“São mais de 12 anos fazendo parte dessa família que tem tanto amor e dedicação. Sou muito feliz e grata por toda nossa história juntos. Muito obrigada a cada integrante da nossa Vila por sempre terem me recebido tão bem e por tantos carnavais juntos. E que venham muitos outros!”, celebrou.

Sabrina sambou com os ritmistas da escola de 2011 a 2019, e foi alçada como rainha da agremiação em 2020. Em 2021, voltou a ocupar o lugar à frente da bateria. Neste ano, a gata enfrentou uma verdadeira maratona: além de desfilar pela Vila Isabel, ela foi rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

Recentemente, Sabrina terminou o relacionamento de sete anos com Duda Nagle. Ela afirmou que conta muito com a ajuda da família e dos amigos nessa fase. “Iluminada são as pessoas que me aguentam. Minha família, amigos, vocês, todo mundo que me dá muito carinho e isso é muito importante. Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas... Depois da tempestade sempre vem o sol”, disse a famosa.