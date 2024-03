Sabrina Sato tranquiliza fãs após tombo no ‘BBB-24’

A apresentadora e influenciadora digital Sabrina Sato, de 43 anos, contou como está se sentindo após levar um tombo no "BBB-24" junto com a participante Beatriz. A mãe de Zoe esteve no programa na quarta-feira (20).

O encontro foi tão emocionante para Beatriz, que a sister abraçou Sabrina e as duas caíram. A cena repercutiu na web, que pediu para que a sister fosse até expulsa. No entanto, ela e Alane (que também se envolveu na confusão) receberam uma punição gravíssima e perderam estalecas. No , antigo Twitter, Sabrina sanou as dúvidas sobre seu estado.

“Meu Deus, foi por muito pouco. Que esteja tudo bem com nossa querida Sabrina Sato”, escreveu o jornalista Chico Barney. Então, Sabrina respondeu que está bem: “Eu estou ótima e amei receber todo carinho”.

No decorrer da semana, a visita da famosa na casa mais vigiada do Brasil repercutiu dentro do reality. Fernanda chegou a afirmar durante o Raio X que ficou chateada com algumas indiretas de Sabrina. “É um pouco chato quando você chega a encontrar uma pessoa que você admira muito e parece que ela só nota algumas pessoas. Nesse jogo tudo conta. Fiquei chateada”, disse a confeiteira Fernanda.