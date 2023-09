Salma Hayek procura namorado para Angelina Jolie

A atriz Salma Hayek, de 57 anos, entrou em uma verdadeira operação cupido. A mexicana está tentando bancar fazer a fila andar para sua amiga, Angelina Jolie, de 48 anos de idade, após o divórcio com Brad Pitt, de 59 anos. Mas não pode ser qualquer um. Os padrões exigidos são altos, conforme adiantou o portal RadarOnline. Hayek estaria buscando apenas bilionários para apresentar para a amiga.

“Ela está de olho em alguns empresários elegíveis que saberiam como lidar com o namoro com uma das mulheres mais famosas do mundo e está trabalhando duro para tentar marcar encontros para Angie”, disse uma fonte próxima a artista.

Quando seus romances com os atores Josh Lucas e Edward Norton não deram certo, Salma Hayek passou a investir empresários bilionários. Ela acabou se casando com um e teve uma filha (atualmente com 16 anos), com o magnata francês François-Henri Pinault, de 61 anos, cujo patrimônio beira aos US$ 36 bilhões (cerca de R$ 14,5 bilhões).