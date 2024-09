Samantha Jones comenta o desfecho de Zinha em "Renascer"

Com o último capítulo marcado para ir ao ar sexta-feira (6), o remake de "Renascer" promete deixar saudades, principalmente para Samantha Jones, interprete de Zinha na trama. A atriz diz estar “muito feliz” com o resultado da novela, que ocupa a faixa das 21 horas, na Rede Globo/TV Anhanguera. Nessa reta final, a personagem, que já lidou com questões relacionadas à sua sexualidade, e chegou a se encantar por Lu (Eli Ferreira) e Joana (Alice Carvalho), vai se entender com Lilith (Lucy Alves).

As duas, inclusive, chegaram a se beijar. “A cena do beijo ficou muito bonita, foi dirigida pela Mariana Betti. As pessoas estão torcendo pelas duas e eu também”, conta Samantha.

“Acredito que os bloqueios da Zinha, a perda precoce do pai, o abandono da mãe, e as questões com a própria sexualidade desencadearam essa personalidade quase inflexível, que foi amaciada pelo amor. Começando pelo platônico, por Lu e Joana e, enfim, concretizado pela reciprocidade da Lilith. As paixões anteriores foram avassaladoras. Essa agora é uma paixão inteira, recíproca, verdadeira e (espero) duradoura”, avalia Jones, que namora a atriz Manu Morelli na vida real.