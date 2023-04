Sandy será par romântico de Porchat em longa

Sandy e Fabio Porchat contracenarão como par romântico no filme "Evidências do Amor", da Warner. A produção conta a história de Laura e Marco Antônio, personagens dos artistas, que se apaixonam após cantarem em um karaokê a música "Evidências", de Chitãozinho & Xororó. As filmagens começaram no início de abril.

A trama mostrará o fim do relacionamento dos dois e o caminho que Marco vai trilhar para se livrar do período conturbado do passado, que considera amaldiçoado pela canção. A estreia está prevista para 2024.

A direção é do cineasta Pedro Antônio Paes, que comandou também os filmes "Tô Ryca!" (2016) e "Um Tio Quase Perfeito" (2017). “Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”, afirma a artista.