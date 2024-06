Sasha diz que estudar fora ajudou a lidar com a fama

A modelo e estilista Sasha Meneghel, de 25 anos, falou recentemente sobre sua trajetória e início no mundo da e moda, em uma entrevista a um podcast. A filha da apresentadora Xuxa, confessou que, sua família acreditava que ela permaneceria nos bastidores. A jovem recorda que precisou sair do país para aprender a lidar com a fama.

“Estar fora do país me deu um tempo para aprender a lidar com a fama de uma forma saudável, o que é muito importante para mim. Antes disso, a exposição me dava um pouco de ansiedade e eu não sabia compreender e lidar direito. Me causava algo mais negativo”, afirmou ela no podcast “Clichê Talks”.

“Hoje eu consigo enxergar como esse mundo de fato é. Eu recebi desde nova um amor e um carinho de tantas pessoas de graça... Sou muito grata. Foi preciso um pouco de maturidade para conseguir entender”, disse.

Casada com o cantor João figueiredo, Sasha afirma que demorou a se sentir à vontade diante das câmeras, mas hoje gosta. Recentemente, ela lançou a grife Mondepars.

“Eu demorei muito para gostar de trabalhar na frente das câmeras. Hoje eu amo fotografar, amo essa parte do meu trabalho também”, contou a gata, que é a melhor amiga da atriz Bruna Marquezine.