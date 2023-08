Sasha relembra peso das expectativas por ser filha de Xuxa

Sucesso de audiência, a série Xuxa, O Documentário (Globoplay), adentra toda a vida de Xuxa Meneghel, desde o início da carreira, até as brigas com Marlene Matos e a maternidade.

A apresentadora nunca escondeu o sonho de ser mãe, mas como Sasha, filha da “rainha dos baixinhos” e Luciano Szafir, sempre lidou com a infância sob holofotes era um tema ainda pouco abordado.



“Durante muito tempo, não entendia o ‘ser famoso’, o ‘ser uma pessoa pública’. Sempre senti o peso das expectativas e, por muitos anos, isso me fez mal. Era muita informação para uma criança, mas era a minha realidade”, relata Sasha.



“Quando eu era neném, não conseguia entender por que tanta gente ficava em volta dela. Eu sentia ciúmes e falava para as crianças que se aproximavam: ‘essa é a minha mamãe’”, relembra Sasha, sorrindo.



Aos 25 anos, completados recentemente, Sasha também falou que não pretende engravidar tão cedo. Casada com o cantor João Figueiredo, ela diz que tem outros planos para o momento. “Eu acho que ainda tem coisas na nossa vida que queremos realizar. Por exemplo, comigo, a abertura da minha marca ainda vai tomar muito o meu tempo. São passos e sonhos”, disse