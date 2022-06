Shakira é assediada após separar de Piqué

Após 11 anos juntos, Shakira e Gerard Piqué decidiram se separar. Da união, há em jogo a guarda dos filhos (Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7) e como se dará a partilha de bens. Os astros não eram casados no papel oficialmente, mas é inegável que somaram uma fortuna milionária durante o relacionamento e adquiriram imóveis diversos.

A cantora colombiana tem enfrentando outro problema desde que oficializou o fim do casamento com Gerald Piqué, zagueiro do Barcelona.

A loira, de 45 anos, tem sofrido forte assédio nos últimos dias, a tal ponto que o irmão da artista foi até a delegacia na última segunda-feira fazer uma denúncia. Segundo o jornal espanhol "Sálvame", a polícia foi obrigada a ir à casa de Shakira para investigar o ocorrido. “Um menino de origem russa repreendeu os jornalistas e escreveu na estrada em frente da casa de Shakira : ‘Eu te amo, mulher bonita, estou chegando, meu amor e eu estou pronto para casar com você agora e apoiá-la’”, escreveu a publicação catalã. Acrescentando, que esse não foi o único caso de assédio à cantora nos últimos dias.