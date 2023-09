Shakira abre o jogo e conta como tem superado crise na vida pessoal

Após a turbulenta separação do jogador de futebol Gerard Piqué, Shakira abriu o jogo sobre sua vida pessoal à revista Billboard. “Eu me sinto como um gato com mais de nove vidas. Sempre que penso que não consigo melhorar, de repente sinto um segundo fôlego. Já passei por vários estágios: negação, raiva, dor, frustração, raiva de novo, dor de novo. Agora estou em um estágio de sobrevivência... é uma fase de reflexão”, diz a cantora colombiana.

Ainda magoada diante dos acontecimentos que envolveram a separação (que teve rumores de traição de Piqué), a artista relata a frustração por não ter tido o casamento que sonhou. “Ainda estou exorcizando alguns demônios. Minha prioridade era minha casa, minha família. Acreditava em ‘até que a morte nos separe’’”, lamentou.

Recentemente, Shakira lançou uma nova música chamada "El Jefe", e é mais uma indireta ao ex-marido, já que a faixa é dedicada à babá que descobriu a infidelidade. “Lili Melgar (a babá), é para você está música, porque não pagaram sua indenização. Outra treta, como sempre”, diz Shakira na música. Lili, inclusive, faz uma pequena ponta no videoclipe lançado na quarta-feira (20).