Shakira anuncia novo álbum para 2024 e turnê gigantesca

A cantora pop Shakira, de 46 anos, contou que planeja lançar seu novo álbum no inicio de 2024 e que, com ele, planeja a maior turnê mundial de sua carreira.

“Neste momento estou terminando um álbum que tem me deixado muito animada, com músicas que as pessoas já conhecem e outras que ainda não lancei”, iniciou Shakira. “Será um documento vivo que reúne as minhas emoções e experiências dos últimos dois anos e é um trabalho muito pessoal”, disse.

“Estou muito feliz com as colaborações que estão a caminho, que as pessoas não esperam. No início do próximo ano espero lançá-lo e depois haverá uma turnê mundial, a mais extensa e importante de toda a minha carreira”, continuou ela.

Nos últimos tempos, Shakira lançou apenas singles, mas que se tornaram sucessos globais nas plataformas digitais como Shakira: "Bzrp Music Session #53" (com Bizarrap), "TQG" (com Karol G) e "Acróstico". Inclusive, com música "Bzrp Music Sessions" (em que detona o ex-marido, Gerard Piqué), a estrela colombiana, levou na última quinta-feira (16), duas estatuetas na 24ª edição do Grammy Latino.