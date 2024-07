Shakira fará show na final da Copa América

A Conmebol não fez muito mistério com relação à atração musical da final da Copa América 2024. A entidade escolheu a cantora Shakira e fez o anúncio nesta terça-feira (8). A decisão será domingo (14), às 21 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

A cantora colombiana já se apresentou em grandes eventos esportivos, como o Super Bowl da NFL e três Copas do Mundo. Esta será sua primeira apresentação na Copa América.

“Shakira é uma estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro”, começou Alejandro Domínguez, presidente da associação.

Ele continuou elogiado a cantora no comunicado oficial: “Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras... Temos certeza de que sua atuação no palco da Copa América aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte”.

No seu perfil no Instagram, a gata postou um Story divulgando a novidade ao som de "Punteria", um de seus mais recentes lançamentos, parceria com a rapper Cardi B.

Ainda não foi divulgado o repertório do show de Shakira, que mora em Miami há um ano. Ela deixou Barcelona, Espanha, após a separação do ex-jogador Gerard Piqué. Os dois anunciaram o fim do casamento de 12 anos em junho de 2022, depois da traição dele.