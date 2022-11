Shakira recusa convite para cantar na abertura da Copa do Mundo

A cantora Shakira, de 45 anos, recusou oferta para participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022. A colombiana seguiu os passos de artistas como Dua Lipa e Rod Stewart, que não aceitaram participar do evento no Qatar.

O campeonato começará no próximo domingo (20), e ainda não foi divulgado quem cantará na abertura.

Dona do hit "Waka Waka (This Time for Africa)", que viralizou na Copa do Mundo de 2010, Shakira não teria dado muitas justificativas para a sua resposta negativa. No entanto, segundo a imprensa espanhola a ex de Piqué, ainda participaria de outras ações ligadas ao campeonato.

O Qatar tem sido criticado mundialmente por sua política de direitos humanos. A legislação do país, baseada no Alcorão, considera a homossexualidade ilegal e ameaça com prisões quem desobedecer a lei. Informações do jornal britânico The Guardian garantem também que milhares de trabalhadores imigrantes morreram nas obras para a Copa do Mundo de 2022. Segundo o veículo, os imigrantes eram de países como Índia, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka.