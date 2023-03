Sharon Stone diz que perdeu a guarda do filho por causa de ‘Instinto Selvagem’

Aos 64 anos, Sharon Stone revelou, durante sua participação no podcast "Table for two", que perdeu a guarda do filho, em partes, por seu trabalho no filme 'Instinto Selvagem' (1992). Sharon e o então marido, Phil Bronstein, adotaram Roan em 2000. E, em 2004, após divórcio, o juiz decidiu que Bronstein ficaria com a guarda do filho.

“Perdi a guarda do meu filho”, contou a artista, que é natural da Pensilvânia (EUA). Stone afirmou que o juiz perguntou para o garoto: “Você sabia que sua mãe faz filmes de sexo?”. “Esse tipo de abuso do sistema, que considerou qual o tipo de mãe eu era porque eu fiz aquele filme”, acrescentou.

“As pessoas estão andando sem roupas na TV aberta agora, e por você talvez ter visto 16 segundos de uma possível nudez minha, eu perdi a custódia do meu filho”, desabafou a loira.

A atriz ainda afirmou que foi indicada ao Globo de Ouro pelo filme apenas para ser ridicularizada por seus colegas. “Foi horrível, me senti humilhada”, relembrou.

“Alguém sabe quão difícil foi fazer esse papel? Quão angustiante? Quão assustador? Pra tentar levar esse filme complexo, que estava quebrando todas as barreiras”, indagou ela.