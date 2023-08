Sheron Menezzes diz que sai mais forte de ‘Vai na Fé’

A atriz Sheron Menezzes, de 39 anos, afirma que será difícil desapegar de Sol, personagem de Vai na Fé (TV Globo/TV Anhanguera), que terminou na última sexta-feira (11).

“Vivi essa personagem de forma completa. Levarei a Sol para sempre em meu coração. Uma personagem que me faz sentir mais forte como pessoa e mulher. Aprendi muito com ela”, disse ela ao site GShow.

Segundo a artista, que é natural de Porto Alegre (RS), a maior inspiração para a personagem foram as mulheres brasileiras e as que conheceu ao longo de sua vida. “Guerreiras que fazem de tudo para manter a família unida. Mulheres extremamente otimistas, de bem com a vida, sem tempo ruim que mesmo com os percalços escolhem não abaixar a cabeça.”

Sheron encarou na novela de Rosane Svartman sua primeira protagonista. E assume que ver um elenco negro estrelando produções globais a anima.

“Acho maravilhoso, estamos no caminho certo, mas já era para ter acontecido. Que venham a terceira, a quarta negra protagonista. Isso inspira outras meninas que sonham”, afirmou.