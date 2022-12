Sheron Menezzes nega fama de antipática

Casada há dez anos e mãe de um menino de 5 anos, Sheron Menezzes, 39, raramente sai de casa para festar. Por causa disso, durante algum tempo teve de conviver com o rótulo de antipática.

“Isso já me incomodou em algum momento lá atrás, mas a maturidade me fez entender que tudo é uma questão de perspectiva. Tenho meu jeito sincero de ser e de falar o que penso sem rodeios. Alguns acham que é espontaneidade e outros, antipatia”, explica a atriz.

As redes sociais a têm ajudado a afastar esse estigma. “Posto muita coisa da minha vida e as pessoas começaram a entender meu humor mais ácido. Hoje essa fama (de ser antipática) caiou por terra”, garante a artista que será a protagonista de "Vai na Fé".

Programada para estrear em janeiro na Globo no lugar de "Cara e Coragem", na produção Sheron será vista como Sol, uma mulher batalhadora e vendedora de quentinhas no Rio de Janeiro. A protagonista será a segunda negra na sequência no horário das 19h. “Acho maravilhoso, estamos no caminho certo, mas já era para ter acontecido. Que venha terceira, quarta negra protagonista. Isso inspira outras meninas que sonham...”, avalia Sheron.