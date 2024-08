Simone Mendes fala de autoestima atual: ‘Muito bem resolvida’

Carismática, bem-humorada e dona de um vozeirão, Simone Mendes, de 40 anos, afirma estar feliz com seu corpo atual e se assusta ao lembrar de medidas bruscas que tomou no passado para manter o shape sequinho:

“Como todo ser humano, sempre tem algo que queremos dar uma melhoradinha, mas, graças a Deus, sou muito bem resolvida comigo mesma. Nossa, antigamente, no começo de carreira, fazia muitas loucuras de dietas. Até colocar balão, coloquei. Mas, hoje em dia, não me arrisco, nem faço mais. Tento manter uma vida mais saudável, bem longe dessas loucuras ou de precisar me enquadrar em padrões.”

A sertaneja explica que mesmo cantando solo, desde que acabou a dupla com Simaria há dois anos, nunca se sente sozinha.

“Amo estar no palco, perto dos meus fãs. É impossível descrever a sensação e a energia dessa troca. Me sinto totalmente em casa e, claro, nunca estou sozinha, tenho Deus e meus fãs”, diz.

Casada com Kaká Diniz, mãe de filhos Zaya e Henry, a coleguinha revela que antes de qualquer apresentação faz suas orações e comenta sobre a relação duradoura com o companheiro. “O segredos de viver em harmonia e apaixonada é Deus, confiança e respeito”, afirma.