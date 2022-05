Simone Mendes falou sobre os impactos na autoestima após eliminar 25 kg

Aos 38 anos, Simone Mendes teve uma longa jornada para emagrecer 25 kg após o nascimento de sua segunda filha, Zaya, de 1 ano e 3 meses. A cantora contou com o acompanhamento de uma nutróloga e apostou nem atividades físicas.

“Eu emagreci 25 kg e foi um desafio duradouro. Eu havia tentado várias coisas antes para emagrecer e não conseguia”, explica.

“Emagrecer é sempre um desafio, uma luta constante. Inclusive depois que a gente emagrece, tem que continuar cuidando. Mas no final vale a pena porque não tem coisa melhor do que a gente se sentir bem e estar com a saúde em dia. Tenho mais tempo com qualidade para brincar com filhos. Estou com mais disposição”, conta.

Outro impacto positivo foi na autoestima, que influenciou diretamente a vida sexual com o marido, Kaká Diniz. Os dois são casados há nove anos. “Teve um impacto na minha autoestima também. Acho maravilhoso as mulheres que se aceitam, mas eu me sentia desconfortável em me ver com aquela quantidade de peso sem roupa. Depois que você perde peso fico tudo diferente, o sexo vai até de luz acesa (risos). É só alegria e namoro”, revela.